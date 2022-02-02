РИАМО - 2 фев. ООО «ВЕБ» и ООО «Авангард» допустили нарушения порядка организации и проведения торгов по реализации заложенного имущества. Московское областное УФАС РФ выдало представителям компаний обязательное для исполнения предписание об устранении нарушений, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

ООО «Авангард» не смогло обеспечить должного функционирования программных и технических средств торговой площадки. Из-за этого заявитель не смог подать заявку на участие в торгах. Кроме того, организатор торгов, ООО «ВЕБ», предъявил избыточные требования к потенциальным участникам и нарушил срок объявления торгов.

Рассмотрев представленные доказательства и выслушав доводы сторон, комиссия Московского областного УФАС РФ установила обстоятельства, которые подтверждают нарушения. Компаниям предписано устранить допущенные нарушения.