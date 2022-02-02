РИАМО - 2 фев. На инвестиционном портале столицы работают 30 онлайн-сервисов, благодаря которым упрощается ведение бизнеса в городе. В 2021 году количество предпринимателей, которые пользуются личным кабинетом на инвестпортале, выросло на 21,6 тыс., сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Это почти на 10 тысяч, или 78,5%, больше, чем за 2020 год, когда на сайте зарегистрировалось 12,1 тысячи человек. Активный рост количества пользователей подтверждает высокую востребованность ресурса в бизнес-среде. Всего на столичном инвестпортале насчитывается более 63 тысяч личных кабинетов», — сказал Ефимов.

После регистрации пользователям становятся доступны 30 электронных сервисов. В прошлом году ими воспользовались свыше 150 тыс. раз.

Руководитель департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко отметил, что регистрация на инвестпортале особенно удобна для предпринимателей, которые уже пользуются городской цифровой экосистемой. Так, предприниматели могут авторизоваться с помощью единой учетной записи Mos.ID или через свой аккаунт на портале поставщиков. Взаимодействие столичных интернет-ресурсов позволяет пользователям почти мгновенно получить доступ к нужным сервисам, и им не нужно каждый раз вручную заполнять сведения о себе и своей организации, запоминать разные логины и пароли. Эти опции делают взаимодействие предпринимателей с городом еще удобнее и проще.

Через сайт можно подать заявку на получение субсидии, направить на рассмотрение в правительство столицы инвестпроект, в 3D-режиме ознакомиться с объектами недвижимости, которые были выставлены на торги, записаться на очный осмотр, изучить документацию лотов, добавить объекты в «Избранное», обратиться за консультацией. Благодаря системе можно не только следить за изменением статуса по нужным лотам, но и заключать соглашения по результатам имущественных торгов онлайн.

Зарегистрированные пользователи, которые соответствуют определенным критериям, могут подать заявки в электронном виде на присвоение статуса промышленного комплекса, индустриального парка, технопарка, якорного резидента, чтобы получить региональные налоговые льготы и льготы по аренде земли. Благодаря этому налоговая нагрузка снижается на 17-25%. С помощью портала также можно стать резидентом особой экономической зоны «Технополис «Москва», получить доступ к таможенным и налоговым преференциям.

Глава департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Александр Прохоров отметил, что особенностью личного кабинета является возможность его самостоятельно донастроить. Так, там можно добавить нужные элементы, отслеживать выбранные объекты торгов, сравнивать их с другими лотами, управлять личным календарем, подписывать и хранить документы по сделкам и т. д. Доступ к личному кабинету также можно получить в мобильном приложении Investmoscow.