РИАМО - 2 фев. Сурки Арчи, Нагайна и Сара, проживающие на территории Московского зоопарка, проигнорировали свой «профессиональный» праздник и не проснулись. Это их обычная традиция на 2 февраля, сообщает пресс-служба столичного зоосада.

В Америке 2 февраля отмечают день сурка. Но там в это время года гораздо теплее. А еще в США можно встретить двух разных видов сурков – американского и российского. Как раз для второго характерен более затяжной период спячки. Эти сурки спят 3-6 месяцев.

В этом году сурки Московского зоопарка уснули раньше обычного, что предвещает снежную и продолжительную зиму. При этом Арчи, Сара и Нагайна традиционно погрузились в спячку первыми среди обитателей зоопарка.

Из своей сурчины они почти перестали выходить еще в сентябре. От того, когда сурки уснут зависит несколько факторов – вес зверька и погода. К холодному времени года, зверьки должны запастись жиром. Для этого в их рацион добавляют специальную пищу - много жирных семян, кукурузу, свежие овощи, орехи и зерновые культуры, траву.

Если в Москву придет потепление, то сурки проснутся к концу февраля. Но обычно они спят до марта.