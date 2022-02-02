РИАМО - 2 фев. С января подмосковным медикам безвозмездно предоставили уже 70 участков земли, а всего за полгода – более 350. Новая программа соцподдержки стартовала по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева летом 2021 года, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.

В ежегодном обращении к жителям губернатор сказал, что в этом году врачам выделят еще 1 тыс. земельных участков.

«Сам по себе участок – это, конечно, приятно. Но только, чтобы он не стал обузой, потому что хочется иметь не участок, а комфортабельное жилье. Поэтому мы работаем над тем, чтобы была дорога, забор, газ и возможность построить дом», - сказал Воробьев.

Согласно программе, медикам предоставляют участки для индивидуального жилищного строительства или личного подсобного хозяйства сроком до 6 лет. Им не нужно платить аренду или земельный налог. А если они возведут дом, то через 5 лет смогут бесплатно оформить землю в собственность.

«С начала июля земельные участки получили уже 357 врачей региона. Наибольшее количество предоставили администрации городских округов Домодедово, Воскресенск, Дмитровский, Павловский Посад», - уточнила зампред правительства Подмосковья – министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Претендовать на землю могут врачи 36 узких специальностей, работающие в 31 городском округе и имеющие стаж не менее 3 лет в учреждениях здравоохранения региона.

В Московской области также началась работа по созданию поселков для медиков. К октябрю их должны построить в 4 пилотных городских округах - Домодедово, Ступино, Сергиево-Посадском, Богородском.

«Совместно с муниципалитетами подобраны земельные массивы общей площадью 67,5 га. Благодаря реализации нового проекта участки смогут получить еще 542 врача», – сказала министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.