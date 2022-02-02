РИАМО - 2 фев. Московский экспортный центр открыл прием заявок на участие в шестом потоке акселерационной программы «Экспортеры 2.0», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Акселерационные программы — один из эффективных инструментов поддержки экспортно ориентированных компаний Москвы. Так, за прошлый год МЭЦ запустил для предпринимателей 7 программ с софинансированием до 90%, некоторые из них были доступны бесплатно. При этом количество компаний, участвующих в акселераторах, превысило 200 — это втрое больше по сравнению с наборами предыдущих лет», — уточнил глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Программа будет проводиться при участии московской школы управления «Соколово», а МЭЦ софинансирует 85% стоимости участия.

Программа «Экспорты 2.0» состоит из четырех модулей. В кампусе пройдут тренинги и консультации. С предпринимателями в процессе обучения будут работать кураторы-эксперты, профессионалы с опытом в международных продажах и представители ключевых институтов развития.

На лекции основателей центра переговоров и сетевых организаций в «Сколкове» Моти Кристала и Марата Атнашева расскажут об основах эффективных коммуникаций. Руководитель бюро стратегического проектирования Александр Ненашев предоставит возможные продуктовые модели.

После окончания программы «Экспортеры 2.0» выпускники прошлых потоков смогли запустить продажи в Германии, Нидерландах, США, Канаде, Аргентине, Польше, Болгарии, Хорватии и странах СНГ.​