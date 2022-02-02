РИАМО - 2 фев. Каждый день операторы системы-112 фиксируют около 35 тыс. сообщений о происшествиях, с начала года было принято и обработано более 1 млн вызовов, сообщает пресс-служба ГКУ МО «Центр 112».

«На сегодняшний день порядка 88% вызовов экстренных оперативных служб поступает в систему-112. Остальные 12% вызовов адресуются на традиционные номера «01», «02», «03» и «04». Это говорит об эффективности системы-112, о том, что номер «112» жители и гости Подмосковья знают и доверяют ему», - сказал начальник ГКУ МО «Центр 112» Алексей Вагутович.

Вызовы операторы системы принимают через телефон, СМС-сообщения, мобильное приложение «112 МО», систему «ЭРА-ГЛОНАСС», а еще через программу видеосвязи Skype (для людей с нарушениями слуха и речи). В данной работе задействованы в том числе психологи, лингвисты, сурдопереводчики.

Система-112 Московской области является универсальным помощником для всех, попавших в экстренную ситуацию или ставших свидетелем происшествия. Для связи с оператором нужно только сообщить о происшествии, а специалисты передадут вызов во все необходимые экстренные оперативные службы.