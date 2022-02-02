РИАМО - 2 фев. Посол России в Америке Анатолий Антонов опроверг информацию о том, что РФ с помощью химического оружия захватывает другие страны. Такое заявление принадлежит пресс-секретарю Белого дома Джен Псаки, сообщает Газета.ru.

«Заявление официального представителя Белого дома - в корне лживое, направленное на демонизацию России в глазах американской общественности и мирового сообщества. Свои построенные на откровенном вранье фантазии о якобы использовании нашей страной химического оружия США так и не подкрепили ни одним правдоподобным доказательством», — написал Антонов на своей странице в Facebook.

При этом Антонов обратил внимание, что Америка – единственная страна в мире, которая не исполнила обязательства по Конвенции о запрещении химического оружия. Так, США не ликвидировали свои арсеналы.

А еще посол отметил, что обвинения в отношении России безосновательны.