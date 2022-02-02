РИАМО - 2 фев. Проект «Школьный UPGRADE» Банка ЗЕНИТ вошел в шорт-лист премии Best Experience Marketing Awards 2022 в номинации «Лучший региональный проект», сообщает пресс-служба кредитной организации.



Проект «Школьный UPGRADE» призван привлечь подростков к созданию гибкой образовательной среды, способствующей самореализации и освоению новых знаний. «Школьный UPGRADE» помогает преобразовать облик старых школ. Проект показал, что ученики готовы развивать актуальные навыки: создать идею и протестировать ее, найти инструменты и ресурсы, спланировать этапы и работать в команде.



«Стратегия корпоративной социальной ответственности Банка ЗЕНИТ предусматривает поддержку образовательных проектов в ключевом регионе присутствия. Банк стал чаще использовать инструменты событийного менеджмента, ориентированного на повышение доверия к бренду и формирование положительного имиджа банка. Приятно, что экспертное жюри высоко оценило работу команды и включило проект в список финалистов премии BEMA», — отметил директор по маркетингу Банка ЗЕНИТ Алексей Кудрявцев.