РИАМО - 2 фев. В торгово-развлекательном центре «Форт Отрадное» недалеко от станции метро открылся центр госуслуг столичного района Отрадное, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Прошлый офис в Отрадном уже морально устарел — небольшая площадь, изношенная мебель. Центр находился далеко от метро, это было неудобно для горожан. Поэтому мы приняли решение найти новое, более просторное помещение. Место выбрано неслучайно: торговый центр — фактически сердце этого района», — сказала заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Он добавила, что в центре сконцентрирована вся инфраструктура, и, самое главное, рядом станция метро. Теперь жителям будет удобно получать важные услуги рядом с домом или по пути на работу. Центр госуслуг полностью соответствует стандарту комфорта офисов «Мои документы».

В центре госуслуг есть два увеличенных окна приема для маломобильных граждан, комната матери и ребенка, детская игровая зона, банкоматы и современный диагностический комплекс для быстрой проверки здоровья.

Также увеличено количество мест самообслуживания, еще их оборудовали для слабовидящих посетителей. Появился отдельный кабинет ЗАГС для регистрации браков в неторжественной обстановке.

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