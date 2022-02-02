РИАМО - 2 фев. Коронавирусная инфекция в ходе мутации потеряла способность проникать в легочную ткань организма, в основном штамм омикрон поражает органы верхних дыхательных путей. Также он не вызывает тяжелого течения болезни, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

«Ученые разных стран и наши исследователи в Российской Федерации говорят, что вирус постоянно меняется, это его свойство, он без этого жить не может. Он ищет самую лучшую форму, которая адаптирует его к организму человека», - сказала Попова в интервью РИА Новости.

Она пояснила, что в результате прошедших мутаций вирус утерял один из рецепторов, обеспечивавший его способность проникать в легочную ткань.

По ее словам, на сегодняшний день Covid-19 в основном поражает органы верхних дыхательных путей. Он вызывая трахеит, а еще бронхит у детей.

Попова добавила, что пока неизвестно, какие будут осложнения после заболевания омикроном у человека, так как с момента появления данной мутации прошло мало времени.

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