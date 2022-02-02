РИАМО - 2 фев. В столичные больницы стали внедрять цифровую систему медицинской сортировки поступающих пациентов. С помощью этого врачи смогут оценивать степень тяжести поступившего больного, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В основе системы — автоматизированные клинические алгоритмы, которые помогут медикам оперативно определить степень тяжести состояния пациента, выявить скрытые угрозы и риски, а также установить приоритетность в оказании медицинской помощи. При этом все решения принимает врач, а новый инструмент лишь помогает определить пациентов, которые требуют повышенного внимания», — рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, сейчас данная система тестируется в нескольких столичных медучреждениях. В этом году программу планируют внедрить во всех городских многопрофильных стационарах для взрослых, а затем и в детских больницах.

При осмотре поступившего пациента медсестра во время первичного осмотра будет вносить данные в цифровую систему медицинской сортировки. В зависимости от причины обращения и особенностей болезни объем вопросов может быть разным.

Собранные данные автоматически будут доступны в электронной истории болезни пациента, и система сформирует заключение, предварительный диагноз, комплексные назначения и определит потребность в приоритетном оказании медицинской помощи. Весь процесс займет не более 5 минут.