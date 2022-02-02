РИАМО - 2 фев. Полицейские задержали ранее судимого 27-летнего мужчину, которого подозревают в разбойном нападении на охранника магазина в городском округе Подольск, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области.

«Злоумышленник, находясь в помещении сетевого магазина на ул. Советской, сложил в рюкзак упаковки с кофе и, не оплатив товар, попытался пронести его мимо касс. Сотрудники охраны заметили кражу и предприняли попытку остановить мужчину», – рассказала начальник пресс-службы подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова.

Она добавила, что мужчина достал из сумки пистолет и стал угрожать охраннику, а затем оказал сопротивление и скрылся, бросив похищенный кофе.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст.162 УК РФ «Разбой».

«В ходе патрулирования участка местности, сотрудниками патрульно-постовой службы полиции обнаружен автомобиль иностранного производства, припаркованный возле одного из домов в деревне Северово, который вызвал подозрение», – отметила Петрова.

По ее словам, пассажир машины по приметам был похож на разыскиваемого до данному делу. Мужчина попытался скрыться, но был задержан полицейскими.

«При личном досмотре задержанного сотрудниками полиции обнаружен и изъят пневматический пистолет, который, предположительно, был использован при совершении преступления», – уточнила начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по региону.

Суд избрал задержанному меру пресечения в виде заключения под стражу.

На сегодняшний день полицейские разыскивают возможных соучастников преступления, а еще выясняют причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений.