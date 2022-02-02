РИАМО - 2 фев. Для поддержания нормального физического состояния человеку следует двигаться, но из-за роста заболеваемости Covid-19 россияне стали реже выходить из дома. Для поддержания формы необходимо делать силовые упражнения, сообщила телеведущая, фитнес-тренер Арина Панкова.

«Лайфхаков наподобие «надо покрутить руками и будет нормально» – этого нет. Но в любом случае нужна двигательная активность. Например, можно делать силовые тренировки с собственным весом. Грубо говоря, можно 15 раз отжаться, 15 раз присесть, 15 раз покачать пресс и 15 раз поднять гантели или бутылки с водой», - сказала Панкова в эфире радио Sputnik.

По ее словам, после указанных упражнений человеку нужно немного отдохнуть, а потом повторить еще 4 или 5 раз.

Такие упражнения работающим на удаленке необходимо выполнять один раз в день в течение 20-40 минут, чтобы поддерживать свою физическую форму.

«Если больше (по времени тренировка – ред.), то можно и через день делать. То есть если в зале мы делаем длительную силовую тренировку 3 раза в неделю, то дома надо ежедневно тренироваться от 20 до 40 минут. Во время этих занятий пульс должен в среднем подниматься до уровня 130-140 ударов в минуту», – пояснила специалист.