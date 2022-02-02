РИАМО - 2 фев. Система долговременного ухода в столице помогает улучшать качество жизни 50 тыс. горожан, которые состоят на надомном обслуживании, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Важно, что благодаря системе долговременного ухода более 50 тыс. москвичей, а это больше половины от всех горожан, находящихся на надомном обслуживании, получают не формальную помощь, а именно те социальные услуги, которые полностью компенсируют их функциональные дефициты», — уточнил замруководителя департамента труда и социальной защиты населения города Павел Келлер.

Он добавил, что каждая соцуслуга направлена на компенсацию конкретного функционального дефицита человека, из-за которого ему сложно самому выполнять повседневную бытовую деятельность или ухаживать за собой.

Например, если пожилой человек испытывает трудности в передвижении или в силу заболевания не может приготовить себе еду, то в его индивидуальную программу обязательно будут включены услуги: сопровождение на прогулку, уборка квартиры и приготовление горячей пищи.

Еще стала удобнее процедура оформления надомного обслуживания. Теперь приходит социальный инспектор, квалифицированный сотрудник соцзащиты, который при помощи вопросов, наблюдения и совместно выполненных с будущим получателем услуг действий оценивает правовой, социальный и функциональный статусы горожанина, а также условия его проживания.

Инспектор проверит самостоятельность человека и на основе этих данных составит индивидуальный перечень соцуслуг для конкретного получателя.

Теперь в индивидуальный перечень включены услуги приготовления горячей пищи, межсезонная комплексная уборка, утренний и вечерний туалет, пересаживание, полное купание, подготовка лекарств и другие.​