РИАМО - 2 фев. Больничный лист положен тем горожанам, которые болеют коронавирусом, а также тем, кто находится с ними в контакте. Для открытия больничного есть несколько способов, сообщает столичный оперштаб.

Для открытия больничного существует три способа. Во-первых, можно оставить заявку на первичную аудиоконсультацию с врачом поликлиники. Это можно сделать на портале mos.ru. Для этого нужно поставить галочку напротив графы об оформлении больничного. Лист нетрудоспособности откроют на 7 дней.

Также открыть больничный можно у дежурного врача в своей поликлинике. При ОРВИ больничный открывается на 7 дней, при коронавирусе – на 14.

При тяжелом состоянии больничный лист откроет терапевт при вызове на дом. Вызвать врача на дом можно по телефону 122.

Больничный при положительном ПЦР-тесте

При получении положительного теста на коронавирус с пациентом связывается врачи и проводит дистанционную консультацию и оформляет больничный онлайн, либо оформляет вызов на дом. Тогда лист нетрудоспособности открывает пришедший доктор.

Как открыть больничный контактным с Covid-пациентом

В данном случае нужно удостовериться, что сам заболевший или его работодатель подтвердил факт контакта. Без этого лист нетрудоспособности открыть нельзя. Сообщить о контакте можно по ссылке.

Карантин не нужно соблюдать тем контактирующим, у которых с момента последней прививки не прошло 6 месяцев.

Также подать заявку о контакте с заболевшим можно на сайте Депздрава Москвы.

Как закрыть больничный после Covid-19

Сейчас листы нетрудоспособности закрываются удаленно. Не нужно вновь ходить для этого врачу. После закрытия больничный отправляется работодателю и доступен в электронной медкарте. Это касается пациентов с ОРВИ и коронавирусом. После выздоровлением с ними связывается врач.

Также дистанционно закрывает больничный для тех, кто находится на карантине из-за контакта. Больничный по контакту не может быть продлён. При возникновении симптомов простуды, нужно обратиться к врачу.

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