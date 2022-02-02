РИАМО - 2 фев. В Троицком и Новомосковском округах за минувший год устранено более 50 нарушений на землях индивидуального жилищного строительства и садоводства, сообщили РИАМО в пресс-службе Госинспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы

В 2021 году на территории ТиНАО было выявлено 204 незаконных объекта, возведенных на землях, изначально выделенных строго для ИЖС, садоводства или подсобного хозяйства.

«Нарушения были разные: от превышения площади строения до возведения коммерческого объекта – например, хостела – с целью извлечения прибыли на участках, для этого не предназначенных. Сейчас более четверти из них – 53 объекта – приведены в соответствие с законодательством», – сказал начальник столичной Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

Так, в поселении Сосенское на земельном участке, не предназначенном под размещение новых объектов капитального строительства, инспекторы выявили строительные работы, которые велись без каких-либо уведомлений. Для устранения данного нарушения застройщику требовалось пройти процедуру внесения соответствующих изменений в правила землепользования и застройки Москвы. Сегодня 70% домов в поселении узаконены: на них зарегистрированы права собственности. Оставшиеся здания достраиваются уже на законном основании.

Овчинский отметил, что всего 69 объектов были возведены с превышением площади и изменением технических параметров, 32 – без разрешительной документации, 29 – используются в коммерческих целях и 21 объект – это дома блокированной застройки на две или более семьи с отдельными входами, состоящим из нескольких автономных жилых блоков, которые не относятся к частному жилому дому. Сейчас по этим объектам проводится работа.

Для устранения выявленных нарушений и приведения объектов в соответствие с порядком землепользования существуют разные способы: реконструкция строения, частичный или полный его демонтаж, либо внесение изменений в правила землепользования и застройки.