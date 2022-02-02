РИАМО - 2 фев. Заторы на столичных дорогах вечером в среду достигнут 6 баллов, сейчас плотность движения оценивается в 2 балла, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Движение будет местами затруднено - в основном в центре мегаполиса, на Садовом кольце, Третьем транспортном кольце и МКАД.

Автомобилистам посоветовали вечером пересесть на общественный транспорт для экономии времени в пути.

Пробки могут возникать из-за строительных работ, гололедицы и дорожных аварий.