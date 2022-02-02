РИАМО - 2 фев. За 10 месяцев 2021 года прибыль прибыльных организаций в столице увеличилась более чем на 67,1%, по сравнению с аналогичным периодом 2020-го, и на 39,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Прибыль таких организаций составила 6,35 трлн рублей, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В число прибыльных организаций входят те фирмы, у которых за указанный период был положительный финансовый результат. То есть доход от их работы должен был превысить расходы.

«Наибольший объем прибыли по итогам 10 месяцев 2021 года получили предприятия торговли – 1,63 триллиона рублей, обрабатывающих производств – 1,19 триллиона рублей, финансов и страхования – 680 миллиардов рублей, информации и связи – 470 миллиардов рублей, профессиональной, научной и технической деятельности – 460 миллиардов рублей», — сказал Ефимов.

С июня прошлого года доля прибыльных организаций превышает 70%. По итогам 10 месяцев показатель составил 72,6%. Это сопоставимо с долей прибыльных компаний за аналогичный период 2019 года и на 5,9 процентного пункта выше доли прибыльных организаций в 2020 году.

Руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов отметил, что в прошлом году рост прибыли был зафиксирован среди прибыльных организаций почти во всех отраслях по сравнению с 2020 годом и 2019 годом. В сфере образования за 2 года прибыль прибыльных организаций выросла на 97,5%, в финансовой и страховой деятельности этот показатель увеличился в 2,5 раза, в обрабатывающих производствах – в 2,1 раза, в здравоохранении и соцуслугах – более чем в 2,2 раза.

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