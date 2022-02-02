РИАМО - 2 фев. Любой житель России с 1 февраля может подать заявление на выдачу бесплатного гектара земли в Арктике. До этого услуга была доступна только жителям Заполярья. Так, более 4,3 тыс. человек уже подали заявление на получение земли, а более 2,1 тыс. оформили участки, пишет газета «Известия».

Программа по выдаче бесплатной земли в России стартовала летом минувшего года. Сейчас подать заявление могут не только граждане, проживающие в стране, но и переселенцы-соотечественники, живущие за границей.

Для желающих получить землю доступны участки в 6 регионах: Мурманской области, Ненецком автономном округе, Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Карелия, Республике Коми и Архангельской области.

«Арктика — разная. Здесь есть места для экологичного отдыха — например, в Карелии и Мурманской области, для туризма, развития малого и среднего бизнеса. Важно, чтобы инициативы активных людей на местном и региональном уровне опирались на дополнительные меры поддержки, подкрепляющие федеральную программу», — рассказал глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

Продолжение программы «Арктический гектар» является продолжением проекта «Дальневосточный гектар». При этом люди могут использовать бесплатную землю в разных целях – для личных нужд и бизнеса. Между тем, в Арктике есть места для развития экологического туризма.