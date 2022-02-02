РИАМО - 2 фев. В 2021 году в столице был завершен перевод исключительно в электронный вид всех госуслуг в земельно-имущественной сфере для бизнеса. Теперь заказать выписки, получить участок земли под застройку можно удаленно, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Практически все услуги, оказываемые департаментом городского имущества, доступны онлайн на портале mos.ru. Горожанам не нужно посещать органы государственной власти, сокращается количество контактов с другими людьми. Что особенно важно в связи с напряженной эпидемиологической ситуацией. В 2021 году мы завершили перевод в исключительно электронный вид всех государственных услуг в земельно-имущественной сфере, ориентированных на бизнес», — сказал Ефимов.

Он добавил, что обратиться за заключением договоров и допсоглашений, заказать выписки, получить участок земли под застройку можно прямо из дома или офиса. Можно также получить 13 жилищных госуслуг.

Ефимов отметил, что к текущему году в электронном виде представлено 25 из 34 госуслуг департамента городского имущества (свыше 70%). В прошлом году за их получением через mos.ru обратились порядка 65 тыс. раз.