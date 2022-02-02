РИАМО - 2 фев. В России не идет речь о введении локдауна, карантине или других чрезвычайных мерах по противодействию коронавирусной инфекции, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Уже сегодня мы не говорим о локдауне, мы не говорим о карантине, мы не говорим о каких-то чрезвычайных мерах по противодействию», - отметила Попова в интервью РИА Новости.

По ее словам, количество заболевших в стране будет расти. При этом уже есть понятные, отработанные противоэпидемические меры, а также средства диагностики.

«У нас сегодня есть очень серьезное, укрепившееся и выросшее в общем-то за этот период совершенно новое направление – система информирования населения, телефон «122», - уточнила руководитель Роспотребнадзора.

Она добавила, что данная система развивается очень эффективно. Кроме того, она важна для людей, у которых есть единый номер, где они могут решить возникшие проблемы.

В последнее время в стране отмечается рост случаев заражения Covid-19. С начала пандемии в РФ зафиксировано 11 986 913 случаев коронавируса, умерли 332 012 пациентов, выздоровели 10 288 582 человека.

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