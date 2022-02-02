РИАМО - 2 фев. Рейсы, летевшие из Москвы в Омск, отправили на запасные аэродромы из-за тумана в пункте назначения. Самолеты приземлились в Тюмени и Новосибирске, сообщает ТАСС.

Речь идет о самолетах авиакомпаниях «Победа» и S7. Ожидаемое время прибытие в Омск пока неизвестно.

По данным сервиса «Яндекс. Расписания», утром в среду в аэропортах столичного региона отменены или задержаны 44 рейса.

Так, во Внукове 8 рейсов задержано, 3 отменено, в Домодедове – 6 задержек и 3 отмены. А в аэропорту Шереметьево 4 рейса задержаны, 19 отменены.

По данным онлайн табло аэропорта Жуковский, там 1 отмена.