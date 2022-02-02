РИАМО - 2 фев. В Подмосковье и Москве в среду будет облачно, ожидается небольшой снег, максимальная температура воздуха составит минус 8 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

В этот день погоду в регионе будет определять юго-восточная часть циклона. Максимальная температура воздуха в Москве составит от минус 3 до минус 5 градусов, в Подмосковье - от минус 3 до минус 8. Температура прогнозируется на 5 градусов выше нормы.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 742 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха ожидается в районе 75%.

С медицинской точки зрения погода с пониженным давлением, содержанием кислорода в воздухе меньше нормы и температурой выше климатической нормы может вызвать дискомфорт у метеочувствительных людей.

Атака трех циклонов и рост сугробов: какой погоды ждать в феврале>>