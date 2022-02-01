РИАМО - 1 фев. Женщина и двое детей в Балашихе были доставлены в больницу после падения на них снега с карниза балкона. В результате один ребенок госпитализирован, второй не пострадал, у женщины – ушиб голени. В округе проведут проверку, тех, кто допустил такую ситуацию, привлекут к ответственности, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
По его словам, пострадавший ребенок направлен в отделение нейрохирургии Люберецкой городской больницы для дальнейшего обследования.
«Сегодня у нас в городе на улице Ленина около 15 часов с карниза балкона упал снег на тротуар. В этот момент по тротуару проходила женщина с двумя детьми. Пострадавшие были доставлены в Балашихинскую областную больницу. Старший ребенок после осмотра направлен домой. Младший ребенок вместе с мамой на скорой доставлен Московский областной центр охраны материнства и детства в Люберцы для дополнительного обследования. Вся необходимая помочь пострадавшим будет оказана!» - уточнил глава Балашихи Сергей Юров.
Он также назвал недопустимой такую уборку снега. Кроме того, по его словам, сейчас проверяют всех, кто допустил подобную ситуацию, их привлекут к ответственности.
«Приношу свои искренние извинения пострадавшим!» - добавил Юров.
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