РИАМО - 1 фев. Женщина и двое детей в Балашихе были доставлены в больницу после падения на них снега с карниза балкона. В результате один ребенок госпитализирован, второй не пострадал, у женщины – ушиб голени. В округе проведут проверку, тех, кто допустил такую ситуацию, привлекут к ответственности, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«В результате осмотра врачей у ребенка 9 лет повреждений выявлено не было, у 5-летнего мальчика обнаружены травмы - рваная рана губы и сотрясение головного мозга. По характеру травмы и результатам осмотра врача-травматолога – травмы получены при падении самого ребенка», - сказал заместитель главного врача по медицинской части Балашихинской областной больницы Валерий Хайдуков.

По его словам, пострадавший ребенок направлен в отделение нейрохирургии Люберецкой городской больницы для дальнейшего обследования.

«Сегодня у нас в городе на улице Ленина около 15 часов с карниза балкона упал снег на тротуар. В этот момент по тротуару проходила женщина с двумя детьми. Пострадавшие были доставлены в Балашихинскую областную больницу. Старший ребенок после осмотра направлен домой. Младший ребенок вместе с мамой на скорой доставлен Московский областной центр охраны материнства и детства в Люберцы для дополнительного обследования. Вся необходимая помочь пострадавшим будет оказана!» - уточнил глава Балашихи Сергей Юров.

Он также назвал недопустимой такую уборку снега. Кроме того, по его словам, сейчас проверяют всех, кто допустил подобную ситуацию, их привлекут к ответственности.

«Приношу свои искренние извинения пострадавшим!» - добавил Юров.

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