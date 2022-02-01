РИАМО - 1 фев. Анна Колесникова представит Московскую область на Всероссийском конкурсе «Новая звезда – 2022». Начиная с первого эфира программы, телезрители путем СМС-голосования смогут поддерживать представителей своих регионов в случае, если они, по мнению жюри, не прошли в финал, сообщается на сайте Минкультуры Московской области.

Телеканал НТК «Звезда» при поддержке министерства обороны Российской Федерации приступил к съемкам Всероссийского конкурса «Новая звезда – 2022».

«Новая звезда» – это масштабное музыкальное состязание, в котором принимают участие представители 85 субъектов России. Главная цель проекта – найти и показать миру самых талантливых и ярких вокалистов из разных частей страны и вместе с тем отразить всю красоту и многообразие каждого из регионов России.

Эфиры и голосования будут проходить еженедельно с 9 апреля 2022 года.

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