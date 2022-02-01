РИАМО - 1 фев. Представители Подмосковья стали победителями Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий, «Моя страна – моя Россия» 2021 года. В числе победителей – Лидия Усанова, которая представила проект VideoOculograph, сообщает пресс-служба комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.

В этом году Всероссийскому конкурсу «Моя страна - моя Россия» исполняется 19 лет. За эти годы в нем приняли участие с конкретными проектами по развитию своей малой родины более 300 тыс. человек: школьники, студенты, молодые педагоги, ученые, предприниматели, общественные деятели. Конкурс вошел в президентскую платформу «Россия – страна возможностей».

Технология диагностики заболеваний

Так, победителем в номинации «Большая технологическая разведка моей страны» стала коммерческий директор научно-производственного предприятия «Нилкорп» из Московской области Лидия Усанова. Она представила в финале конкурса разработку VideoOculograph. Проект представляет собой комплексную технологию цифровой диагностики ряда заболеваний по микродвижениям глаз и зрачковой реакции, а также безопасной неинвазивной коррекции зрительных патологий с помощью светового воздействия.

Ее главная особенность – возможность дистанционной диагностики пациента по видеозаписи из любой точки мира – в процессе важно лишь хорошее качество съемки. Проект, по сути, воплощает в жизнь концепцию персонализированной цифровой медицины. К настоящему моменту организовано мелкосерийное производство, решение успешно внедрено в 16 медицинских клиниках, для медицинского персонала проведены обучающие семинары по работе с ним, сама технология защищена рядом патентов.

Система экообразования

Победителем в номинации «Экология моей страны» стала магистр университета «Дубна» Мария Семерня. В финале конкурса она представила систему непрерывного экологического образования и просвещения муниципалитета, которая представляет собой комплекс просветительских, учебно-воспитательных и информационных занятий, а также различных акций, с помощью которых передаются знания в сфере базовой экологии, природопользования и рационального природопользования.

В рамках проекта ежегодно проводятся экологические занятия со школьниками во многих школах Дубны и ближайших городов Тверской области, акции по сбору макулатуры и пластика, показ и обсуждение фильмов в рамках кинофестивалей с обсуждением экологических вопросов, научно-популярные мероприятия по экологическим проблемам Московской области. Проект реализуется с 2007 года на базе университета «Дубна», ежегодно пополняясь новыми участниками и методами, задачами и видами деятельности, увеличивая число партнеров, применяемых методов и активностей.

Социализация детей

В номинации «Моя педагогическая инициатива» победила студентка Гжельского государственного университета Олеся Рыжова. В финале конкурса она представила проект «Сенсорная комната – шаг на пути развития ребенка», направленный на создание благоприятных условий для социализации детей раннего и дошкольного возраста и детей с ограниченными возможностями здоровья, а также организацию консультативной и психолого-педагогической помощи родителям.

Программа занятий в сенсорной комнате предполагает использование современных образовательных технологий арт-терапии: светотерапии, сказкотерапии, изотерапии, музыкотерапии, куклотерапии и имаготерапии – театрализации. Кроме того, в рамках проекта для родителей планируется проведение различных лекций и мастер-классов, которые помогут им лучше понимать своих детей и помогать им.

Развитие российской культуры в Египте

В номинации «Содружество наших стран» победил Федор Никонов. Он представил проект «Русский дом» в Хургаде», направленный на развитие российской культуры в Египте. В рамках проекта планируется возобновление работы русской школы «Светоч» в Хургаде, издание газеты «КП в Египте» и проведение фестиваля российской культуры, ежегодно проходившего в городе до 2014 года.

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