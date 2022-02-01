РИАМО - 1 фев. В деревне Райки городского округа Лосино-Петровский пропала 44-летняя женщина. Волонтеры участвуют в ее поисках, сообщается на сайте поискового отряда «Лиза Алерт».

Пропавшую зовут Ярослава (Татьяна) Брындина. 31 января она заблудилась в лесу.

Рост пропавшей - 160 см. У нее худощавое телосложение, серо-зеленые глаза, светло-русые волосы.

Волонтеры выезжают на поиск пропавшей в 22:45.

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