РИАМО - 2 фев. В 2022 году запланировано проведение работ по реконструкции около 150 км водопроводных и канализационных сетей, столица является лидером среди других городов страны по обновлению инженерных систем, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он напомнил, что на территории мегаполиса идет огромная работа по обновлению коммуникаций. Это позволит повысить безопасность и надежность эксплуатации сетей.

«В прошлом году проведена реконструкция 85 км водопроводных и канализационных сетей, в планах на этот год - 150 км», - сказал заммэра.

По словам Бирюкова, столица является лидером среди других городов страны по обновлению инженерных систем. За 11 лет в городе провели реконструкцию почти 1,2 тыс. км водопроводных и более 540 км канализационных сетей.

Заммэра напомнил, что каждый год в Москве обновляют и снижают износ коммуникаций на 2,4%. При этом у городского хозяйства есть большой запас надежности. Это подтверждает факт отсутствия крупных аварий на сетях.

Работы по реконструкции сетей идут во всех районах города. Причем более 90% выполняются с использованием бестраншейных методов. ​