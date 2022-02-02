РИАМО - 2 фев. В 2022 году запланировано проведение работ по реконструкции около 150 км водопроводных и канализационных сетей, столица является лидером среди других городов страны по обновлению инженерных систем, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Он напомнил, что на территории мегаполиса идет огромная работа по обновлению коммуникаций. Это позволит повысить безопасность и надежность эксплуатации сетей.
По словам Бирюкова, столица является лидером среди других городов страны по обновлению инженерных систем. За 11 лет в городе провели реконструкцию почти 1,2 тыс. км водопроводных и более 540 км канализационных сетей.
Заммэра напомнил, что каждый год в Москве обновляют и снижают износ коммуникаций на 2,4%. При этом у городского хозяйства есть большой запас надежности. Это подтверждает факт отсутствия крупных аварий на сетях.
Работы по реконструкции сетей идут во всех районах города. Причем более 90% выполняются с использованием бестраншейных методов.
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