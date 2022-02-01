РИАМО - 1 фев. Панд Диндин и Жуи, проживающих в Московском зоопарке, поздравили с китайским Новым годом, который отмечается в этом году 1 февраля, сообщается в Instagram-аккаунте столичного зоосада.

Для китайских обитателей зоопарка подготовили подарки в честь праздника. Так, зоологи соорудили бумажных тигров, в которых можно найти вкусности. А еще пандам подарили елки со свекольным соком, яблоки, панда-кейки и бамбук.

Панды с удовольствием полакомились своими подарками, которые установлены в вольере.

Новый год по восточному календарю наступил 1 февраля. А буддисты этот праздник будут отмечать 2 февраля.

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