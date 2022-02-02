РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 фев. Сотрудники министерства здравоохранения Подмосковья в среду проведут прием жителей Подольска, сообщается на сайте администрации округа.

В среду на базе общественной приемной исполнительных органов государственной власти Московской области и органов местного самоуправления городского округа Подольск состоится очередной прием граждан. В соответствии с утвержденным руководителем администрации губернатора Подмосковья графиком в этот день прием граждан проведут уполномоченные сотрудники министерства здравоохранения региона.

Прием пройдет в режиме видеоконференцсвязи с 10:00 до 13:00 по адресу: улица Кирова, дом №4 (1-й этаж, вход со стороны концертного зала). Подробности можно узнать по телефону: 8(496)755-57-00.