РИАМО (БАЛАШИХА) - 2 фев. Жителей Балашихи в среду приглашают поучаствовать в проектировании концепции по благоустройству Ольгинского лесопарка. Мероприятие пройдет в школе №12 микрорайона Павлино, начало в 19:00, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Территорию Ольгинского лесопарка в 2021 году включили в программу Московской области «Парки в лесу». Благоустройство данного лесопарка планируют начать в текущем году.

Здесь планируют обустроить дорожки для прогулок, установить лавочки и освещение. Все работы будут проводить максимально бережно по отношению к природе и экологии. Пожелания жителей округа будут учитываться на каждом этапе проектирования.