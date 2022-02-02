РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 2 фев. В Красногорском филиале Музея Победы в среду стартуют уроки мужества «Волжская твердыня», посвященные 79-й годовщине окончания Сталинградской битвы, сообщает пресс-служба музея.

Участниками встреч станут старшеклассники красногорских школ №№3 и 11, а также Архангельской средней образовательной школы. Ребятам расскажут о подвиге защитников Сталинграда и покажут архивные материалы.

«Подвиг защитников Сталинграда известен всему миру. Именно здесь в 1942-1943 годах решалась дальнейшая судьба всего мира. Наши специалисты расскажут школьникам о героях битвы – Марионелле (Гуле) Королевой, Михаиле Паникахе, маршале Чуйкове, о снайперской дуэли Василия Зайцева – о героях, которых нужно знать и помнить всем», – отметила заведующая Красногорским филиалом Музея Победы Маргарита Иващенко.

На уроках мужества учащиеся узнают историю самого кровопролитного сражения в истории человечества, которое началось 17 июля 1942 года и продолжалось до 2 февраля 1943 года. Победа в Сталинградской битве нанесла фашистам сокрушительный удар и привела к коренному перелому в ходе Великой Отечественной войны.

Уроки будут проходить до 8 февраля.