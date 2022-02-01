РИАМО - 1 фев. На катке в подмосковном парке «Патриот» 29 января прошел международный фестиваль Валерия Халилова «Музыка на льду». Там побывало порядка 3 тыс. человек, сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.

Для гостей организаторы фестиваля приготовили специальную программу. Так, на фестивале выступил духовой оркестр правительства Республики Тыва имени Тимура Дулуша. А еще на мероприятии можно было увидеть выступление детского ледового театр «АМАС».

Посетители остались в восторге от мероприятия. Ведь это единственный в мире оркестр, который исполняет музыку, стоя на коньках.

На фестивале прозвучали произведения – «Священная война», «Прощание славянки», а также тувинские и русские народные песни.

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