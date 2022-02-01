РИАМО - 1 фев. В парке Малевича в Одинцовском округе открылся первый лэнд-проект российских художников «Белый лес», сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Мероприятие проводится при поддержке министерства культуры региона и продлится до 1 марта.

Одной из самых интересных работ является «Никуда» Григория Орехова. Это красная дорожка из полипропилена длиной 250 м. Она кажется бесконечной на фоне заснеженного леса. На территории появились и другие произведения Григория Орехова, Алексея Луки и арт-группы «Художественное уединение», в которую входят коллектив «Обледенение архитекторов» и дуэт «ЕлиКука» Ирины Кориной и Ольги Петруненко.

Архитектура парка дополнена креативными геометрическими формами, зеркальными поверхностями. Были установлены объемная деревянная композиция «Точка опоры», огромные холсты с изображением лесных деревьев – буквально их ростовые портреты.

«Направление лэнд-арта в нашей стране представлено эпизодически. Нам показалось интересным поработать с этим направлением в Подмосковье с его разнообразным ландшафтом и красивыми парками. Вместе с молодыми российскими художниками мы решили, что парк Малевича является отличной локацией, где появится серия работ, которые будут вступать в диалог с природой», — сказала министр культуры Московской области Елена Харламова.

Она добавила, что 2 года назад перед главным входом в музей «Новый Иерусалим» была представлена инсталляция на открытом воздухе, выполненная художником-архитектором, лауреатом престижных театральных премий «Золотая маска», «Золотой софит» Эмилем Капелюшем.

«Это был интересный яркий опыт, поэтому мы решились на новый эксперимент в парке Малевича. Уверена, что наш лэнд-арт вызовет позитивные эмоции у критиков и посетителей», — отметила Харламова.

Добраться до парка Малевича можно на электричке от Белорусского вокзала до станции Раздоры, а потом пешком. Можно также доехать на маршрутках №№101, 121, 150 от станции метро «Молодежная» до остановки «6-й километр», далее — пешком. На машине до парка можно добраться по Рублево-Успенскому шоссе до деревни Раздоры, а потом повернуть в Рублевский проезд.

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