РИАМО - 1 фев. Пока что рано говорить о серьезной угрозе от «стелс-омикрона», потому что выявлено слишком мало случаев, сообщил вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта Петр Чумаков.

Ранее издание Express написало, у тех, кто заразился подтипом омикрона BA.2, который также называют «стелс-омикроном», наблюдается более высокая температура, изменение вкуса, обоняния, непрерывный кашель.

«Этого подтипа омикрона еще достаточно мало, поэтому еще рано говорить о нем. Пока это пугалка какая-то получается. Только когда этот штамм начнет вытеснять обычный омикрон, то только тогда мы сможем говорить о его опасности», – сказал Чумаков в интервью радио Sputnik.

Ранее инфекционист Николай Малышев отметил рост заболеваемости омикроном среди детей. На данный момент около десятой части инфицированных - несовершеннолетние.

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