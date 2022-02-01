РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 1 фев. По итогам прошлого года городской округ Домодедово вошел в топ-5 Московской области по сбору урожая зерновых и зернобобовых культур, сообщил глава округа Михаил Ежокин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«По итогам 2021 года наш округ вошел в пятерку лучших муниципалитетов Подмосковья по сбору урожая зерновых и зернобобовых культур. В эту уборочную кампанию наши племзаводы собрали более 25 тыс. тонн зерновых. Самых высоких показателей добился ПЗ «Барыбино», - написал Ежокин.

Он также отметил, что в прошлом году было произведено почти 52 тыс. тонн молока – это на 500 тонн больше, чем в 2020 году. На племзаводе «Повадино» прирост производства составил 15%, также повадинцы приобрели высокопродуктивных коров, которые позволят еще значительнее увеличить объемы.