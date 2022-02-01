РИАМО - 1 фев. При отсутствии физической активности риск возникновения деменции и других возрастных заболеваний возрастает в 4 раза. При этом отсутствие движения повышает риск развития болезней, связанных с активностью мозга, как у пожилых людей, так и людей более молодого возраста. По словам геронтолога, потенциальные заболевания можно предупредить с помощью небольших физических нагрузок и тренировок мозга, сообщает Nation News.



Доцент кафедры терапии, гериатрии и антивозрастной медицины Наталья Позднякова считает, что эффективной профилактикой заболевания могут стать ежедневные прогулки по 20-30 минут и изучение новых знаний. Для более длительных прогулок врач рекомендует завести собаку.

«Отсутствие физической активности приводит к ухудшению практически любого заболевания, в том числе и хронических. Про деменцию так оно и есть, потому что недостаток физической активности приводит к отрицательной динамике», - рассказала геронтолог.

Кроме физической активности, по мнению Поздняковой, внимание следует уделить и тренировке умственных способностей.



«Для тренировки памяти нужно учить что-то новое. Имеет значение именно что-то новое, чего раньше не знали. Например, можно учить языки. Кроссворды и повторение не приведет к желаемому уровню улучшения», — подытожила Позднякова.

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