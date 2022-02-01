РИАМО - 1 фев. При отсутствии физической активности риск возникновения деменции и других возрастных заболеваний возрастает в 4 раза. При этом отсутствие движения повышает риск развития болезней, связанных с активностью мозга, как у пожилых людей, так и людей более молодого возраста. По словам геронтолога, потенциальные заболевания можно предупредить с помощью небольших физических нагрузок и тренировок мозга, сообщает Nation News.
Доцент кафедры терапии, гериатрии и антивозрастной медицины Наталья Позднякова считает, что эффективной профилактикой заболевания могут стать ежедневные прогулки по 20-30 минут и изучение новых знаний. Для более длительных прогулок врач рекомендует завести собаку.
Кроме физической активности, по мнению Поздняковой, внимание следует уделить и тренировке умственных способностей.
«Для тренировки памяти нужно учить что-то новое. Имеет значение именно что-то новое, чего раньше не знали. Например, можно учить языки. Кроссворды и повторение не приведет к желаемому уровню улучшения», — подытожила Позднякова.
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