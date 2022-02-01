РИАМО - 1 фев. Президент РФ Владимир Путин провел переговоры с венгерским премьером Виктором Орбаном, после которых заявил о планах по сотрудничеству, сообщает Федеральное агентство новостей.

Переговоры шли 5 часов. Глава российского государства сообщил, что РФ готова к наращиванию сотрудничества с Венгрией в сфере газа.

Ранее Путин подчеркивал, что намерен сообщить Орбану о контактах Москвы с НАТО и Америкой по гарантиям безопасности. При этом премьер-министр Венгрии отметил, что надеется на сотрудничество с РФ на долгие годы.

Как сообщает ТАСС, Венгрия покупает газ у России в 5 раз дешевле рыночной цены для стран Европы.

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