РИАМО - 1 фев. В Минэкономразвития России заявили, что ситуация на отечественном рынке ипотечного кредитования не является «пузырем» (значительным отклонением стоимости недвижимости от ее реального значения из-за высокого спроса на жилье и его последующего подорожания), сообщает Газета.ru.



По словам замминистра экономического развития России Ильи Торосова, в стране не происходит резкого всплеска объемов розничного кредитования и этот процесс происходит плавно. При этом с 1 января 2018 года в России зафиксирован структурный сдвиг в кредитовании населения – люди стали чаще отдавать предпочтение менее рискованным ипотечным кредитам.



Торосов добавил, что число ссуд с просрочкой платежей более 90 дней в общем объеме кредитов населению после роста в 2020 году снижается. При этом ипотека составляет около половины от всех кредитов населения, что, по словам замминистра, является хорошей тенденцией.





«Ипотека — в лидерах по улучшению качества розничных портфелей. При параллельном росте реальных располагаемых доходов населения (за 9 месяцев 2021 года увеличились на 4,1% к аналогичному периоду прошлого года) это главное свидетельство того, что ситуация на розничном рынке кредитования не является «пузырем», - отметил Торосов.

Согласно прогнозу Минэкономразвития России, в 2022 году число ипотечных кредитов в России продолжит увеличиваться, но более плавно. Этому поспособствуют ограничительные меры, которые будет вводить Центробанк. Сейчас на рассмотрении в Госдуме находится законопроект, который в случае принятия обяжет письменно информировать заемщика о чрезмерной долговой нагрузке. Законопроект уже принят в первом чтении.

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