РИАМО - 2 фев. В России 2 февраля отмечают День воинской славы - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Также 2 февраля Новый год празднуют буддисты, а у мусульман начинается месяц подготовки к Рамадану.

День разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве

Фото, сайт Афиша Подмосковья

2 февраля 2022 года исполняется 79 лет со дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Это произошло в 1943 году. А в 1995 году было решено в эту дату отмечать День воинской славы — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

Оборонительный этап битвы под Сталинградом начался летом 1942 года. Гитлер хотел завладеть нефтяными районами Кавказа, богатыми сельскохозяйственными районами Дона и Кубани, нарушить коммуникации, связывающие центр страны с Кавказом, и создать условия для окончания войны в свою пользу. Сдача города тогда приравнивалась не только к военному, но и к идеологическому поражению.

Советские солдаты сражались за каждый квартал, за каждый дом, центральный вокзал города переходил из рук в руки 13 раз. В итоге советские воины одержали победу.

Сталинградская битва стала крупнейшей сухопутной битвой в ходе Второй мировой войны и одним из переломных моментов в ходе военных действий. После этой битвы войска Гитлера окончательно потеряли стратегическую инициативу.

Буддийский Новый Год

Буддисты Новый год отмечают всегда в разные даты. В этом году праздник Сагаалган выпал на 2 февраля. Его рассчитывают по лунному календарю, праздник выпадает на первое весеннее новолуние.

Примечательно, что на каждой территории лунный день начинается в свое время, в разных странах даты праздника могут не совпадать. Так, в нашей стране праздник наступает позже, чем в Азии.

Традиционно в канун Нового года наиболее уважаемые и почитаемые ламы делают астрологические прогнозы для жителей каждой страны на будущий год.

Подготовка к Рамадану

А у мусульман в этом году 2 февраля начинается первый месяц подготовки к Рамадану – Раджаб. Это седьмой месяц лунного календаря, который является одним из трех священных.

В этот месяц верующие должны подготавливать свои земли к наступлению Рамадана – времени сбора урожая. Существует ряд правил, которые говорят о том, что можно делать и чего делать нельзя в Раджаб.

Во время Раджаба нельзя грешить, желать людям зла, конфликтовать, спорить, ругаться и воевать. А еще в этот месяц любой верующий может искупить свой грех, который он совершил за три последних года. Для того, чтобы искупить грех, нужно делать добрые дела. И чем больше, тем лучше. В Раджаб нужно помнить о своей пожилой родне и помогать ей.

Согласно хадисам, каждый верующий, который сотворит добро, получит вознаграждение в семидесятикратном размере. Это же правило действует и на злые поступки.

А еще в этом месяце мусульмане не должны забывать о совершении намазов и соблюдении постов.​