РИАМО - 1 фев. Офис МосОблЕИРЦ открылся в подмосковном Красногорске во вторник. Он находится по адресу: Красногорский бульвар, 20, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ по региону.

Новый офис предусмотрен для посещения маломобильных граждан. Также для комфорта посетителей там есть кулер с водой, электронная очередь, туалет.

Офис работает со вторника по пятницу с 08:30 до 17:15, а в субботу - с 08:30 до 16:00. Выходные дни - воскресенье, понедельник.

Для посетителей открыты 4 окна, в которых им окажут квалифицированную помощь, там можно получить справки и выписки, передать показания, оплатить счета.

Для Красногорска это уже 6-й офис МосОблЕИРЦ. Работа по открытию офисов в области будет продолжена.

«В этих же целях мы активно развиваем дистанционные форматы обслуживания. Хочу отметить, что МосОблЕИРЦ стал современным, инновационным цифровым сервисом, с помощью которого можно получить дополнительные выгоды, такие как программа «Коммунальный бонус» и «Кешбэк» за оплату коммунальных услуг картой «Мир», - сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.