РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 1 фев. В подмосковном Домодедове с 3 февраля открываются дополнительные кабинеты неотложной медицинской помощи, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Кабинеты будут расположены в офисе врача общей практики по адресу: улица Советская, дом №5. Кабинет №4 будет работать с 8:00 до 16:00, а кабинет №6 - с 10:00 до 18:00.

Приемы будут вестись без предварительной записи.