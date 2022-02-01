РИАМО - 1 фев. В Подмосковье утвердили график личного приема жителей в общественных приемных исполнительных органов государственной власти Московской области в феврале 2022 года, соответствующий документ опубликован на сайте администрации губернатора региона.

Прием ведется с 10:00 до 13:00. В связи с пандемией коронавируса личный прием граждан проводится в том числе в доступных режимах аудио- и видеосвязи.

В частности, приемные министерства здравоохранения области будут работать 2 февраля - в Подольске, 9 февраля - в городском округе Пушкинский, 11 февраля - в Жуковском, 14 - Дубне, 18 февраля - в Бронницах, 21 февраля - в Балашихе, 25 февраля - в Щелкове, 28 февраля - в Шаховской.

Представители министерства транспорта и дорожной инфраструктуры примут жителей Лобни 2 февраля, Электрогорска - 7 февраля, Раменского - 11 февраля, Ступина - 14 февраля, Дзержинского - 18 февраля, Королева - 21 февраля, Лыткарина - 25 февраля.

Представители министерства экономики и финансов примут жителей в Клину - 2 февраля, в Красногорске - 14 февраля, в Мытищах - 21 февраля, в Павловском Посаде - 28 февраля.

Приемные министерства культуры Московской области будут работать 7 февраля в Егорьевске, 11 февраля - в Клину, 14 февраля - Одинцовском округе, 18 февраля - в Раменском, 21 февраля - во Власихе, 25 февраля - в Жуковском.

Министерство социального развития проведет приемы граждан 2 февраля - в Реутове, 4 февраля - в Молодежном, 7 февраля - в Лосино-Петровском, 9 февраля - в городском округе Пушкинский, 14 февраля - в Долгопрудном, 16 февраля - в Ступине, 21 февраля - в Павловском Посаде, 28 февраля - в Мытищах.

Полностью график можно посмотреть по ссылке: https://agmo.mosreg.ru/dokumenty/obrascheniya-grazhdan/31-01-2022-16-42-14-grafik-priema-grazhdan-v-obshchestvennykh-priemnykh

Опубликован график работы приемной правительства Подмосковья на февраль>>