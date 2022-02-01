РИАМО - 1 фев. Интернет-пользователи обсуждают появившуюся в соцсетях фотографию, на которой якобы запечатлена актриса Анастасия Заворотнюк, изменившаяся от рака и назначенной терапии, сообщает mk.ru.

Черно-белая фотография (возможно сделанная с камер дорожного слежения), на которой предположительно запечатлена Заворотнюк, появилась в нескольких пабликах в соцсетях и вызвала активное обсуждение среди комментаторов.

На фото видно двух людей, едущих в машине. По мнению некоторых пользователей, за рулем находится муж актрисы фигурист Петр Чернышев. На пассажирском сидении можно заметить женщину в полулежащем положении – ряд пользователей узнал в ней Анастасию Заворотнюк, которая изменилась внешне из-за болезни и проводимой терапии.

Мнения пользователей разделились: одни указывают на то, что качество снимка не позволяет определить людей на фотографии, некоторые называют фото фейком, а другие узнают в женщине на снимке Анастасию Заворотнюк. Прямых доказательств какого-либо мнения нет.

Семья и близкие самой Заворотнюк не публиковали ее фотографий с начала болезни, снимки актрисы также не появлялись в СМИ.