РИАМО - 1 фев. Иммунолог Николай Крючков рассказал, что подвид омикрон-штамма BA.2 является более заразным, а точные его симптомы пока неизвестны, сообщает «Вечерняя Москва».

Также, по словам врача, пока неизвестно, как этот вид омикрона отразится на пандемии в целом.

«Не знаю, почему его (вид BA.2 – ред.) называют скрытым. Это тот же омикрон, просто чуть более заразный, что вроде бы как некритично. Смысл в том, что это ответвление от омикрона, один из его подвидов, который, по сути дела, вытесняет другие», - сказал Крючков.

Иммунолог сообщил, что эта мутация омикрона в Дании вызвала еще больший, чем традиционный омикрон, всплеск заболеваемости коронавирусом.

Врачи советуют пройти вакцинацию от коронавируса. Это поможет защитить здоровье и спасти жизнь. Специалисты говорят, что прививка защищает от всех мутаций коронавируса.

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