РИАМО - 1 фев. Иммунолог Николай Крючков рассказал, что подвид омикрон-штамма BA.2 является более заразным, а точные его симптомы пока неизвестны, сообщает «Вечерняя Москва».
Также, по словам врача, пока неизвестно, как этот вид омикрона отразится на пандемии в целом.
Иммунолог сообщил, что эта мутация омикрона в Дании вызвала еще больший, чем традиционный омикрон, всплеск заболеваемости коронавирусом.
Врачи советуют пройти вакцинацию от коронавируса. Это поможет защитить здоровье и спасти жизнь. Специалисты говорят, что прививка защищает от всех мутаций коронавируса.
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