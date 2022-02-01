РИАМО - 1 фев. Артист Виктор Сухоруков, сыгравший в культовых фильмах «Брат» и «Брат-2», рассказал, что предложил режиссеру Алексею Балабанову снять продолжение этой истории, но он отказался, сообщает Газета.ru.

«Леша сказал такую фразу: «Пусть делает кто хочет, что хочет, я этого делать не буду». Он говорит: «Я не знаю этого времени». И, может быть, именно понимание и чувство времени Лешка победил и с фильмом «Брат» и с фильмом «Брат-2», - рассказал Сухоруков в программе «Вечерний Ургант».

По словам артиста, действия в фильме «Брат-3», также как и во второй части, должны были происходить в Америке. По замыслу, героя Сухорукова похищают мексиканцы. Он должен найти брата – Данилу Багрова. И это удается ему в финале сценария, но в конце в него стреляют.

Фильм «Брат» вышел прокат в 1997 году. Главные роли в картине сыграли Сергей Бодров-младший и Виктор Сухоруков. В 2000 году на экраны вышел фильм «Брат-2», который имел огромный успех. Главные роли в нем исполнили те же артисты. Многие цитаты из фильма стали популярны у зрителей, сами актеры получили масштабное народное признание.

20 сентября 2002 года Сергей Бодров погиб на съемках собственного фильма в Северной Осетии. При работе в горах съемочную группу фильма накрыла снежная лавина.

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