РИАМО - 1 фев. Рейтинг коммерческих автобусных перевозчиков создали в столице, в него попали фирмы, которые работают по госконтрактам в Москве, сообщает пресс-служба городского Дептранса.

Автобусы частных компаний можно встретить в 11 округах столицы, за 2021 год они перевезли более 190 млн человек.

При составлении рейтинга оценивались пунктуальность автобусов, чистота салона и внешний вид, техническое состояние и поведение водителей. Высший балл — 5 звезд – получил перевозчик, который работает без нареканий. Чем ниже рейтинг, тем больше нарушений.

Хорошие оценки получили «ГорТакси», «СтарТранс», «ТрансАвтолиз» и «Таксомоторный парк №20».

Самый низкий показатель работы у перевозчика «Транспорт 21 век». В салонах автобусов не всегда чисто, также зафиксировано несоблюдение интервалов.

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