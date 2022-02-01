РИАМО - 1 фев. В Подмосковье утвердили график приема граждан в приемной правительства Московской области на февраль 2022 года.

Приемная расположена в Красногорске по адресу: бульвар Строителей, д. 4, стр. 1, бизнес-центр «Кубик», секция В. Из-за пандемии коронавируса прием граждан проводится в том числе в доступных режимах аудио- и видеосвязи.

2 февраля с 15:00 прием проведет министр физической культуры и спорта Подмосковья Дмитрий Абаренов.

С 10:00 3 февраля прием граждан будет проходить у министра образования Московской области Ильи Бронштейна.

4 февраля пройдут 3 приема граждан. С 10:00 приемы начнутся у министра экономики и финансов Подмосковья Наталии Масленкиной и у министра правительства Подмосковья по туризму Алексея Шимко. В 15:00 жителей региона примет министр культуры Московской области Елена Харламова.

7 февраля планируется 2 приема. С 10:00 начнется прием у председателя комитета по ценам и тарифам Подмосковья Ирины Доркиной, а с 15:00 – у министра имущественных отношений региона Натальи Адигамовой.

8 февраля в 15:00 пройдет прием у министра экологии и природопользования Подмосковья Тихона Фирсова.

9 февраля пройдут 3 приема граждан. С 10:00 будет принимать министр правительства региона по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко и замминистра здравоохранения Подмосковья Алексей Сапанюк. С 15:00 прием назначен у зампреда правительства Подмосковья - руководителя Главного управления региональной безопасности Московской области Романа Каратаева.

10 февраля с 10:00 граждан будут принимать министр благоустройства региона Михаил Хайкин, а с 15:00 – зампред правительства Подмосковья Ирина Каклюгина и председатель комитета лесного хозяйства региона Олег Баженов.

11 февраля прием запланирован у министра социального развития Подмосковья Людмилы Болатаевой, с 15:00 – у руководителя Главного управления содержания территорий Подмосковья Светланы Аиповой.

Министр регионального правительства по информационной политике Анастасия Звягина примет граждан с 15:00 14 февраля.

15 февраля с 15:00 приемы состоятся у зампреда правительства Московской области Георгия Филимонова и министра правительства Подмосковья по социальным коммуникациям Екатерины Швелидзе.

Министр жилищной политики региона Инна Федотова проведет прием 16 февраля с 10:00, а зампред правительства Подмосковья Вячеслав Духин примет граждан в тот же день с 15:00.

В 10:00 17 февраля жителей примут зампред правительства региона - министр здравоохранения области Светлана Стригункова и министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик. С 15:00 прием начнется у министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергея Воскресенского.

18 февраля состоятся 2 приема граждан. С 10:00 – у министра энергетики области Александра Самарина, с 15:00 – у министра правительства региона по государственному надзору в строительстве Артура Гарибяна.

21 февраля в 15:00 жителей примут министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева и начальник Главного управления территориальной политики региона Елена Ковалева.

22 февраля в 15:00 граждан примут зампред правительства Московской области Мария Нагорная, а также министр госуправления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник.

На 24 февраля запланировано 3 приема населения. С 10:00 жителей примет зампред правительства области Максим Фомин и руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина. С 15:00 прием проведет советник губернатора региона в ранге министра Хатиа Окуджава.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский примет жителей 25 февраля в 10:00.

28 февраля состоится 2 приема. С 15:00 начнутся приемы у министра строительного комплекса Подмосковья Владимира Локтева и у начальника Главного управления культурного наследия Подмосковья Валерии Березовской.

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