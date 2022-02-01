РИАМО - 1 фев. Как правило, весенняя погода наступает в Московском регионе в первой декаде апреля, однако из-за обильных осадков текущей зимой весенняя погода может прийти во второй декаде апреля, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Первого марта календарная весна никогда не начиналась теплой погодой. Наоборот, ранее была еще более прохладная погода. На самом деле весенняя погода в наших краях начинается в лучшем случае в середине апреля, когда температура подбирается к отметке плюс 13-15 градусов», — сказал Вильфанд в эфире телеканала «Москва 24».

Он добавил, что важно не забывать про фактор схода снежного покрова. Этой зимой садков выпало много, что может отсрочить приход ранней весны на 2-ю декаду апреля.

Ранее Вильфанд рассказал, что температурный фон в Москве 1 февраля превышает климатическую норму на 9 градусов, что соответствует погоде на 8 марта.

Количество осадков в феврале в Москве может превысить норму>>