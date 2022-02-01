РИАМО - 1 фев. В феврале в столице осадков может выпасть больше нормы. Текущей зимой выпадает большое количество осадков из-за частого перемещения барических образований, низкого давления и циклона, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«По расчетам, февраль прогнозируется достаточно теплым: температурный фон — около и выше нормы, и количество осадков – около и больше нормы. Нынешняя зима по-настоящему снежная», — сказал Вильфанд в эфире телеканала «Москва 24».

Научный руководитель Гидрометцентра России объясняет большое количество осадков этой зимой частым перемещением хорошо выраженных барических образований, а также низким атмосферным давлением и циклоном, который проходит через Скандинавию в европейскую часть России.

С 28 по 31 января в Москве продолжались снегопады. За этот период в столице выпало 11,2 мм осадков, что составляет 27% от месячной нормы.

27% от месячной нормы осадков выпало в Москве за последние дни января>>